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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'nın Kaynarca, Karapürçek ve Geyve ilçelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 18:06 Güncelleme: 29.06.2024 - 18:06
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'nın Kaynarca, Karapürçek ve Geyve ilçelerini ziyaret etti.

        Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan ile makamında görüşen Erbakan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Erbakan, daha sonra Karapürçek ilçesine geçerek, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu ile makamında bir araya geldi.

        İlçede vatandaşlarla da selamlaşan Erbakan, ilçe başkanlığında partililerle buluştu.

        Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'a da ziyarette bulunan Erbakan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde kendilerine destek veren Sakarya halkına teşekkür etti.

        "Sakarya'daki 3 belediyemizde gerçekleştireceğimiz ahlaklı ve milli görüş belediyeciliği hizmetleriyle inşallah Sakarya halkının gönlündeki, kalbindeki yerimizi daha da iyi noktaya getireceğiz." diyen Erbakan, gelecek seçimlerde çok daha büyük başarı elde edeceklerine inandıklarını dile getirdi.

        Hizmet, bereket, adil, ahlaklı ve milli görüş belediyeciliği dönemini başlattıklarını ifade eden Erbakan, bütün bunların Sakarya'ya, özellikle de kazandıkları Geyve, Karapürçek ve Kaynarca'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Erbakan, yeni dönemde klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında gençlere, vatandaşlara istihdam imkanı ve halka gelir sağlayacak projeleri hayata geçirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

        Konuşmasının ardından Erbakan, ilçede esnafla sohbet etti, vatandaşlarla selamlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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