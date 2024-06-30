Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 30.06.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çaykışla Mahallesi'nde B.G. (57) ve oğlu O.G. (28) ile aralarında husumet bulunan Ö.T. (51) tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.G, av tüfeğiyle Ö.T, çocukları S.T. (22) ve A.T'ye (17) ateş açtı.

        Kavgada Ö.T. ve çocukları saçmaların isabet etmesiyle, O.G. ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Sadıka Sabancı Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ö.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bu arada şüpheli B.G. ile hastaneden taburcu edilen O.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"

        Benzer Haberler

        Destici "Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği"nde konuştu:
        Destici "Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği"nde konuştu:
        Erbakan: Karapürçek'te enerji santrali kuracağız
        Erbakan: Karapürçek'te enerji santrali kuracağız
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da ziyaretlerde bulund...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da ziyaretlerde bulund...
        Karasu Limanı'ndan Romanya'ya başlayacak Ro-Ro seferleri, sınır kapılarında...
        Karasu Limanı'ndan Romanya'ya başlayacak Ro-Ro seferleri, sınır kapılarında...
        Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı
        Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı
        SAÜ, TYÇ logosuyla tercih kılavuzunda yer alacak
        SAÜ, TYÇ logosuyla tercih kılavuzunda yer alacak