Sakarya'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

Bu arada şüpheli B.G. ile hastaneden taburcu edilen O.G. gözaltına alındı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Sadıka Sabancı Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ö.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavgada Ö.T. ve çocukları saçmaların isabet etmesiyle, O.G. ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaykışla Mahallesi'nde B.G. (57) ve oğlu O.G. (28) ile aralarında husumet bulunan Ö.T. (51) tartışmaya başladı.

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