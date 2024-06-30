Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Çark Caddesi'nde ücretsiz halk konseri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunun başlamasıyla kentin cadde ve meydanlarında ücretsiz halk konserlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Çark Caddesi'ni turlayarak esnafa ve vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Esnaf ve vatandaşlar da orkestraya alkışlarıyla destek verdi, cep telefonlarıyla görüntü çekti.

Açık havada konser keyfi sunan orkestra, 5 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de Yenikent Park'ta Sakaryalılarla buluşacak.