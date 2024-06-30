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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Çark Caddesi'nde ücretsiz halk konseri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:27
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Çark Caddesi'nde ücretsiz halk konseri düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunun başlamasıyla kentin cadde ve meydanlarında ücretsiz halk konserlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Çark Caddesi'ni turlayarak esnafa ve vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

        Esnaf ve vatandaşlar da orkestraya alkışlarıyla destek verdi, cep telefonlarıyla görüntü çekti.

        Açık havada konser keyfi sunan orkestra, 5 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de Yenikent Park'ta Sakaryalılarla buluşacak.

        - Kadınlar, Kocaali Sosyal Tesisleri'nde ücretsiz misafir edilecek

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayı boyunca çarşamba ve perşembe günleri kadınları ücretsiz olarak Kocaali Sosyal Tesisleri'nde misafir edecek.

        Gelecek hafta başlayacak ilk etkinliğe katılmak isteyenler "www.sakarya.bel.tr" adresinden kayıt yaptırabilecek.

        Vatandaşlar için otobüsler saat 09.30'da Demokrasi Meydanı'ndan hareket edecek, 16.30'da Kocaali'den yeniden kente dönüş yapılacak.

        Plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile kent turizmine büyük katkı sunan sosyal tesisin içinde bebek bakım odası, çocuk oyun parkı ve havuzu da bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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