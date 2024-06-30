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        Sakarya'da çocuklar doğal afet ve çevresel risklere karşı bilgilendirildi

        Sakarya'da çocuklara afet bilinci kazandırılması amacıyla verilen eğitimlere katılan öğrenciler, sanatsal faaliyetler ve eğitici oyunlarla deprem öncesi ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:16
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        Sakarya'da çocuklar doğal afet ve çevresel risklere karşı bilgilendirildi
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        Sakarya'da çocuklara afet bilinci kazandırılması amacıyla verilen eğitimlere katılan öğrenciler, sanatsal faaliyetler ve eğitici oyunlarla deprem öncesi ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendi.

        TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı tarafından kabul edilen "Nehrin Çocukları Risklere Karşı" projesi doğrultusunda Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen eğitimlere Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve çeşitli illerden gelen 60 öğrenci ile öğretmenler katıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Sakarya, Trabzon, Karadeniz Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinin katkılarıyla 6 gün süren eğitimlerde, öğrencilere deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler uygulamalı ve eğitici oyunlarla anlatıldı.

        Çocuklar, "çök-kapan-tutun" yöntemiyle kendilerini korumaları gerektiğini öğrenirken sanat terapisi atölyesinde kaygılarını, duygularını, düşüncelerini resim yoluyla uzmanlarla paylaşarak psikososyal destek aldı.

        Öğrenciler ayrıca, Sakarya AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleriyle çeşitli eğitici oyunlar da oynadı.

        Proje uzmanı ve psikolojik danışman Merve Çalık, AA muhabirine, deprem bölgesinden gelen 13 misafir öğrencinin de eğitimlere katıldığını anlattı.

        Psikososyal destek çalışmaları kapsamında sanat terapisi atölyesi yaptıklarını aktaran Çalık, "Çocukların burada kaygılarını, duygularını, düşüncelerini resim, sanat yoluyla yansıtmalarını amaçlıyoruz. Şu andaki etkinlikte de çocuklarımız kendilerini güvende hissedeceği, güvenli yer egzersizi yaptı. Özellikle korktuklarında, kaygılandıklarında o güvenli yere tekrar gidebilmek için hayallerini canlandırdılar, bunun resmini yaptılar." diye konuştu.

        - "Bizim için psikososyal destek programı oldu"

        Depremi yaşayan eğitimci Mustafa Topçu da iki çocuğuyla Kahramanmaraş'tan geldiğini belirterek "Bizim için psikososyal destek programı oldu. Çocuklar oyun oynayarak risklere karşı korunmayı öğreniyorlar. Bu açıdan çok çok değerli bir program." dedi.

        Adana'dan gelen Toprak Kaya ise deprem öncesinde ve sonrasında ne yapılması gerektiğini öğrendiklerine değinerek kendilerini güvenli hissedecekleri alanı resmettiklerini kaydetti.

        Eğitimin çok faydalı olduğunu aktaran depremzede Asya Kayacan da "Deprem, ne zaman geleceği belli olmayan bir afet. Onun için hazırlıklı olmalıyız. Bize deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapabileceğimizi öğrettiler." ifadelerini kullandı.

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