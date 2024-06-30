Karasu'da trafik denetimlerinde 52 sürücüye para cezası

Ayrıca, 7 motosiklet ve bir araç trafikten men edilirken, kurallara uymayan 52 sürücüye toplamda 120 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce tatil bölgesi Karasu'da dün 21 ekip ve 60 personelle düzenlenen trafik denetimlerinde 177 araç ve 481 kişi sorgulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.