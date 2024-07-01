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        "Basın Sitesi" konutlarında hak sahiplerine anahtarları teslim edildi

        Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, TOKİ işbirliği ile Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde yapılan 159 konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:53
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        "Basın Sitesi" konutlarında hak sahiplerine anahtarları teslim edildi
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        Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, TOKİ işbirliği ile Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi’nde yapılan 159 konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

        SGB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, 2020 sonunda ihale edilen ve 2021 Haziran'da başlayan konut inşaatlarının 3 yılda tamamlanmasının gururunu SGB ve Sakarya basın ailesi olarak yaşadıklarını belirtti.

        Çetin, gazeteci hak sahiplerinin yanında kurayla hak kazanan vatandaşların da evlerine kavuştuğunu anlatan Çetin, Sakarya'da bir ilki başarmanın ve zor şartlar altında çalışan meslektaşlarını ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Kurulduğu Aralık 2014 itibariyle meslektaşlarının daha itibarlı hale gelmesine yönelik çalışmalar içinde olan SGB'nin, üyeleriyle çok güçlü yapıya sahip olduğunu vurgulayan Çetin, Onursal Başkan Zeki Aydıntepe ve yönetim kurulu üyeleriyle 2015'te çıktıkları bu yolda zorlu mücadeleler verdiklerini kaydetti.

        Çekih karşılaştıkları her türlü engelleme ve zorluklara rağmen başarmanın haklı gururun yaşadıklarını dile getirerek, "Konutlarımızın yapımında emeği olan gerek siyasi, gerek bürokrat, gerek müteahhit firma, gerek meslektaşlarımız ve gerekse bizlere destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ev sahibi olan meslektaşlarımız ile vatandaşlarımıza da evleri hayırlı olsun. Güle güle otursunlar." ifadesini kullandı.

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