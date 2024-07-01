Sakarya'da koruma altındaki Maden Deresi ve Şelalesi, FPV dronla görüntülendi
Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Maden Deresi ve Şelalesi'nin doğal güzelliği, FPV dron kamerasıyla kaydedildi.
Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Maden Deresi ve Şelalesi'nin doğal güzelliği, FPV dron kamerasıyla kaydedildi.
Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan, kullanım dışı kalmasıyla zamanla doğal güzelliğe bürünen akarsunun bulunduğu bölge, yaz sezonunda misafirlerini ağırlıyor.
2019'da "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edilen Maden Deresi, şelalesi ve mesire alanı, sıcak günlerde serinlemek isteyen ziyaretçilerine yeşilin ve suyun ahenginde vakit geçirme imkanı sunuyor.
Bazı doğaseverler, eski dar maden tünelleri ve dere içinden geçerek yaklaşık 45 dakikalık yürüyüş yaparken, bazı misafirler dere içine koydukları masalarda piknik yapıp, şelalenin oluşturduğu gölette serinliyor.
Yaz aylarında özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan bölgedeki dere, maden tüneli, şelale ve baraj ile insan yoğunluğu, FPV dronla görüntülendi.
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