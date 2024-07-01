Sakarya'da koruma altındaki Maden Deresi ve Şelalesi, FPV dronla görüntülendi

Yaz aylarında özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan bölgedeki dere, maden tüneli, şelale ve baraj ile insan yoğunluğu, FPV dronla görüntülendi.

Bazı doğaseverler, eski dar maden tünelleri ve dere içinden geçerek yaklaşık 45 dakikalık yürüyüş yaparken, bazı misafirler dere içine koydukları masalarda piknik yapıp, şelalenin oluşturduğu gölette serinliyor.

2019'da "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edilen Maden Deresi, şelalesi ve mesire alanı, sıcak günlerde serinlemek isteyen ziyaretçilerine yeşilin ve suyun ahenginde vakit geçirme imkanı sunuyor.

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