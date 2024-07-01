Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hep birlikte el ele, nice nice zaferlere... Aramıza hoş geldin Suat Kaya." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.