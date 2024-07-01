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        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlüğe Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya'yı getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:29 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:29
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        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlüğe Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya'yı getirdi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hep birlikte el ele, nice nice zaferlere... Aramıza hoş geldin Suat Kaya." ifadeleri kullanıldı.

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