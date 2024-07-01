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        Sakarya itfaiyesi son bir haftada 181 yangına müdahale etti

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince, son bir haftada kent genelinde 181 yangına müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:13 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:13
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        Sakarya itfaiyesi son bir haftada 181 yangına müdahale etti
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince, son bir haftada kent genelinde 181 yangına müdahale edildi.

        İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, 181 vakadan 122'sinin otluk, çalılık, çöplük ve anız yangınlarından oluştuğu belirtildi.

        Doğal alanlarda meydana gelen vakaların son zamanların en yüksek seviyelerinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Büyükşehir olarak tüm ilçelerde ve merkezde bulunan grup amirliklerimizde özellikle son 1 aydır teyakkuz halindeyiz. Ne yazık ki özellikle son 7 günde çalı, otluk, çöplük ve anız yangınlarının ciddi oranda arttığını gözlemliyoruz. Sorumluluk alanımızda müdahale ettiğimiz 181 vakanın 122'sinin bu tür vakalardan oluştuğunu üzülerek belirtmek isteriz. Gayretle çalışan itfaiye erlerimizin çabası şu ana kadar olası tüm faciaları önledi ancak ihmal acı bir sonla sonuçlanabilir. Küçük bir duyarsızlık, büyük kayıplara neden olabilir. Bu cennet doğanın, tabiatın telafisi ise asla olmayacak. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı davranmaya ve bizlere yardımcı olmaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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