Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 60 dönüm çalılık alan zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Akyazı itfaiyesi de çalışmalara destek verdi.

Akpınar Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.