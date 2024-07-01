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        Sakarya'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:52
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        Sakarya'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Ada Caddesi'nde seyreden M.H.D. idaresindeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet, Karaçalılık Mahallesi girişinde M.K. yönetimindeki 54 S 1730 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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