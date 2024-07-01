Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da geçen ay düzenlenen emniyet operasyonlarında 464 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da geçen ay polis ekiplerince düzenlenen terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 464 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da geçen ay düzenlenen emniyet operasyonlarında 464 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da geçen ay polis ekiplerince düzenlenen terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 464 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında haziran ayında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

        Uyuşturucu operasyonlarında yapılan aramalarda, 3 kilo 15 gram skunk, 1 kilo 650 gram sentetik cannabinoid, 1091 uyuşturucu hap, 893 gram metamfetamin, 502 gram sentetik cannabinoid ham maddesi, 179 gram esrar, 57 gram kokain, 34 Hint keneviri ve 9 hassas terazi ele geçirildi.

        Kaçakçılık operasyonlarında 37 bin 380'i dolu 56 bin 380 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 172 emtia, 999 paket sigara, 597 cep telefonu aksesuarı, 79 elektronik sigara, 68 cep telefonu, 45 akıllı saat ve kopya düzeneğine el konulurken, 77 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 14 kesici alet, 103 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 3 motosiklet ve 2 bisiklet yakalandı.

        Operasyonlarda 443 şüpheli gözaltına alındı.

        Ayrıca, DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 21 şüpheli yakalanırken, fuhuştan 11 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, bir ikamet mühürlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gar katliamı davasında karar açıklandı!
        Gar katliamı davasında karar açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Sakarya'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 60 dönüm çalılık alan zarar gördü
        Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 60 dönüm çalılık alan zarar gördü
        Sakarya itfaiyesi son bir haftada 181 yangına müdahale etti
        Sakarya itfaiyesi son bir haftada 181 yangına müdahale etti
        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu
        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu
        Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dola...
        Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dola...
        Ferizli'de ev hanımları yöresel yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi
        Ferizli'de ev hanımları yöresel yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi