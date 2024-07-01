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        Sakarya ve Düzce'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarında yarışmalar düzenlendi

        Sakarya'nın Karasu ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen yarışmalarla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:57 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:57
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        Sakarya ve Düzce'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarında yarışmalar düzenlendi
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        Sakarya'nın Karasu ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen yarışmalarla kutlandı.

        Karasu Kaymakamlığı ve Karasu Liman Başkanlığınca sahilde gerçekleştirilen organizasyonda, deniz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Liman Başkanı Gökhan Peker'in günün anlam ve önemine dair konuşmasıyla devam eden etkinlikte, halat çekme, yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapıldı.

        Bayrağı yakalayan yarışmacı, Türk bayrağını Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan'a teslim etti.

        Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaları çok sayıda tatilci ve ilçe protokolü izledi.

        Bu arada İstiklal Marşı seremonisi sırasında sahil ve denizdeki tatilcilerin saygı duruşunda bulunup marşı okuduğu görüldü.

        - Düzce

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Liman içinde yapılan tekne, yüzme, kürek, halat çekme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmalarında yaklaşık 150 kişi kazanmak için ter döktü.

        Yarışmaların yoğun ilgi gören kısmı yağlı direkten bayrak kapma yaklaşık 1 saat sürdü. Recep Sarımehmet, bayrağa ulaşan isim oldu.

        Dereceye girenlerin ödüllerini Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Fikret Albayrak verdi.

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