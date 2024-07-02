Sakarya'da şoförler ve otomobilciler esnaf odası başkanları toplantıda buluştu

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, birlik ve beraberlik toplantısına ev sahipliği yapan Ferizli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fazlı Demirci ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde buluşan oda başkanları, çalışmalar ile 4 Temmuz'da Ankara'da yapılacak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu seçimlerini değerlendirdi.

Sakarya'da şoförler ve otomobilciler esnaf odası başkanları toplantıda bir araya geldi.

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