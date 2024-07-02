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        Sakarya'da şoförler ve otomobilciler esnaf odası başkanları toplantıda buluştu

        Sakarya'da şoförler ve otomobilciler esnaf odası başkanları toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:55 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:57
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        Sakarya'da şoförler ve otomobilciler esnaf odası başkanları toplantıda buluştu
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        Sakarya'da şoförler ve otomobilciler esnaf odası başkanları toplantıda bir araya geldi.

        Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde buluşan oda başkanları, çalışmalar ile 4 Temmuz'da Ankara'da yapılacak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu seçimlerini değerlendirdi.

        Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, birlik ve beraberlik toplantısına ev sahipliği yapan Ferizli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fazlı Demirci ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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