Türkiye-Avusturya maçı, Sakarya ve çevre illerde dev ekranlardan izlendi

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde karşılaşma dolayısıyla dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar, maçı buradaki eski Sakarya Stadı'ndan hatıra olarak bırakılan tribünden izledi.

Karşılaşma boyunca vatandaşlar milli takıma destekte bulundu.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de vatandaşlar, karşılaşmayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kent meydanına kurulan dev ekrandan seyretti. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi. - Bolu Bolu’da ise maç sebebiyle belediye Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önüne dev ekran kurdu. Ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşlar, maçın başlama düdüğüyle karşılaşmayı ilgiyle takip edip milli takım lehine tezahürat yaptı.

Dev ekranın bulunduğu alan ve çevresinde polislerce geniş güvenlik önlemi alındı. - Zonguldak Zonguldak'ta belediyenin sahilde kurduğu dev ekranda Türkiye-Avusturya maçını izleyen vatandaşlar, karşılaşma boyunca takıma destekte bulundu. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. - Bartın Bartın’da belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda ve İnkumu’da milli maç için dev ekran kuruldu. Vatandaşlar, dev ekrandan izledikleri maça büyük ilgi gösterdi.

- Karabük Karabük Belediyesince Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşların maçı izlemesi için dev ekran kuruldu. Belediye tarafından vatandaşlara çekirdek ve çay, çocuklara da pamuk şekeri ikram edildi. Eskipazar ilçesinde ise 60.Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkokulu bahçesinde dev ekran kuruldu. Kaymakam Fatih Gülnar, Belediye Başkanı Serkan Civa ve çok sayıda vatandaş milli maçı burada seyretti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. - Düzce