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        Sakarya'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:40
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        Sakarya'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
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        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Gündoğan Mahallesi'ndeki 3. Organize Sanayi Bölgesi ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Yanık'a (20), sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Yanık, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenazenin defnedilmek üzere Edirne'ye gönderildiği öğrenildi.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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