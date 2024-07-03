Kuzey Marmara Otoyolu'nda aydınlatma kablosu hırsızlığı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde aydınlatma kablolarını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde aydınlatma kablolarını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve JASAT Timleri, otoyolun Adapazarı ilçesi Kömürlük Mahallesi mevkisinden aydınlatmada kullanılan bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Başlatılan çalışma kapsamında 3 ayrı bölgede daha kablo hırsızlıklarının yapıldığı tespit edildi.
Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tır şoförü N.K’nin (65) yolun aydınlatmasını sağlayan sistemin kablosunu çaldığını belirledi.
Zanlı, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin aydınlatma kablolarını çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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