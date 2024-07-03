Kocaali'de açık hava etkinliklerine tatilci ilgisi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde düzenlenen açık hava etkinlikleri tatilcilerden ilgi görüyor.

Kocaali Belediyesince haftada 4 gün gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuklara ve yetişkinlere yönelik film gösterimleri yapılıyor.

Etkinliğe büyük ilgi gösteren tatilciler, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanına sahip geleneksel tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu'nun yazıp oynadığı Karagöz-Hacivat oyunlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor.

Tatilciler, alana kurulan dev ekrandan Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) maçlarını da takip ediyor.

Etkinlik hakkında AA muhabirine bilgi veren Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, gelecek yıllarda organizasyonu daha da geliştireceklerini bildirdi.

Kocaali'nin çok güzel, yaşanılabilir bir yer olduğunu anlatan Yüzücü, "İlçemize olan talep her geçen gün daha da artıyor. İlerleyen günlerde sahilimizi düzenleyerek bu talepleri artıracağız. Halkımıza ve yazlıkçılarımıza daha güzel imkanlar sağlayarak hizmet etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.