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        Sakarya'da şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yayla yolunda ATV'nin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 22:52 Güncelleme: 03.07.2024 - 22:52
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        Sakarya'da şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yayla yolunda ATV'nin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Acelle Yaylası yolunda seyreden Nuran Demiralay (52) idaresindeki 34 GZB 423 plakalı ATV, Boztepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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