Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri başladı

        Karadeniz'in ticaret merkezlerinden IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme AŞ'den (IC Karasu Limanı) Romanya'nın Köstence şehrine Ro-Ro seferleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz'in ticaret merkezlerinden IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme AŞ'den (IC Karasu Limanı) Romanya'nın Köstence şehrine Ro-Ro seferleri başladı.

        Köstence'ye gitmek için limana gelen tırlar, gümrükte yapılan kontrollerin ardından park pozisyonuna çekildi.

        Araçlar, burada da yapılan kontrollerin tamamlanmasıyla gemiye alındı. 69 tır, Panama bandıralı "URD" isimli gemiyle Köstence Limanı'na doğru yola çıktı.

        Karasu Liman İşletme Müdürü Gökçen Erdem, AA muhabirine, ilk etapta 1 gemiyle haftada 4 sefer yapılacağını söyledi.

        Yıl sonuna doğru ikinci gemiyle haftada 7 sefere çıkmayı planladıklarını aktaran Erdem, "İlk etapta hedefimiz yılda yaklaşık 65 bin aracın Karasu'dan Romanya'ya, oradan da Avrupa'ya gidişini sağlamak. Bu hattın en büyük özelliği Avrupa'ya yapılan ticarette hem süreleri kısaltmak hem de Bulgaristan gibi sorun yaşanan bölgeleri ekarte ederek direkt Avrupa içlerine seferlerin yapılmasını sağlamak." diye konuştu.

        Erdem, ticari araçların yanı sıra yolcu ve yolculu araçlara da hizmet vereceklerini anlatarak, "Önümüzdeki yıl itibarıyla de ikinci gemiden sonra üçüncü ve dördüncü gemiyi koyarak buradaki seferlerimizi daha fazla rakamlara getirip, 100 binlerin üzerine çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

        Sea Lines Ro-Ro firmasının Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan Ürgen de seferlerin ülkeye, ihracata ve nakliyeciye hayırlı olmasını temenni etti.

        Ürgen, yollarda kaybedilmiş zamanı geri kazanmak için gerekli bütün çalışmaları yaptıklarına değinerek, "Şoförlerimiz kamaralarda istirahat edecekler, karşı tarafa indiklerinde dinlenmiş şekilde araçlarının başına geçip gidecekleri yerlere ulaşacaklar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        Trump: Biden yarıştan çekilecek
        Trump: Biden yarıştan çekilecek
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu

        Benzer Haberler

        Sakarya'da şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
        Sakarya'da şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
        Kocaali'de açık hava etkinliklerine tatilci ilgisi
        Kocaali'de açık hava etkinliklerine tatilci ilgisi
        Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
        Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda aydınlatma kablosu hırsızlığı kamerada
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda aydınlatma kablosu hırsızlığı kamerada
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Sakaryaspor'un yeni yönetimini...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Sakaryaspor'un yeni yönetimini...
        Sakarya'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
        Sakarya'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti