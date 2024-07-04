Arçelik, milli maç heyecanını Sakarya'da kuracağı dev ekranda sporseverlerle yaşayacak

Daha önce Çekya maçında yapılan organizasyonda yaşanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı, bu kez Hollanda ile oynanacak çeyrek final karşılaşmasında gerçekleşecek.

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