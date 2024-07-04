Arçelik, milli maç heyecanını Sakarya'da kuracağı dev ekranda sporseverlerle yaşayacak
A Milli Takım'ın ana sporu Arçelik, Sakarya bayisinin önüne kuracağı dev ekranda çeyrek final heyecanına ortak olacak.
A Milli Takım'ın ana sporu Arçelik, Sakarya bayisinin önüne kuracağı dev ekranda çeyrek final heyecanına ortak olacak.
Daha önce Çekya maçında yapılan organizasyonda yaşanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı, bu kez Hollanda ile oynanacak çeyrek final karşılaşmasında gerçekleşecek.
Serdivan ilçesindeki Karabaş Bayisi'nin önüne kuracağı dev ekranda Sakaryalılarla milli maç heyecanı yaşayacak Arçelik, sporseverlere çeşitli ikramlar ve görsel şovlar sunacak.
Çekilişlerin de yapılacağı organizasyonda sporseverlere güzel anlar yaşatılacak.
Türkiye-Hollanda arasındaki çeyrek final maçı, 6 Temmuz saat 22.00'de oynanacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.