Sakarya'da peçete fabrikasının bahçesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kağıt peçete fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kağıt peçete fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökgöz Mahallesi'ndeki fabrikanın bahçesinde bulunan ham madde malzemeleri bilinmeyen nedenle tutuştu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, bir miktar malzeme kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.