Sakarya'da bir çiftçi, bahçede bulduğu tilki yavrusuna ayakkabısıyla su verdi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir çiftçi, fındık bahçesinde bitkin halde bulduğu tilki yavrusunu, kap bulamadığı için poşet geçirdiği ayakkabısına doldurduğu suyla kendine getirmeye çalıştı.

İlçeye bağlı Gümüşoluk Mahallesi'nde çiftçi Bayram Kandemir (56) Karalar Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde bakım çalışması yaptığı sırada bitkin halde yerde yatan tilki yavrusunu gördü.

Yavruyu kendine getirmek için su vermek isteyen Kandemir, çevresinde su koyacak kap bulamayınca poşet geçirdiği ayakkabısının iç kısmını hazne olarak kullandı. Kandemir, buraya doldurduğu suyu dahi içmekte zorlanan tilki yavrusuna birkaç defa eliyle yardımcı olmaya çalıştı.