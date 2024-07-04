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        Sakarya'da bir çiftçi, bahçede bulduğu tilki yavrusuna ayakkabısıyla su verdi

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir çiftçi, fındık bahçesinde bitkin halde bulduğu tilki yavrusunu, kap bulamadığı için poşet geçirdiği ayakkabısına doldurduğu suyla kendine getirmeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:11 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:11
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        Sakarya'da bir çiftçi, bahçede bulduğu tilki yavrusuna ayakkabısıyla su verdi
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        Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir çiftçi, fındık bahçesinde bitkin halde bulduğu tilki yavrusunu, kap bulamadığı için poşet geçirdiği ayakkabısına doldurduğu suyla kendine getirmeye çalıştı.

        İlçeye bağlı Gümüşoluk Mahallesi'nde çiftçi Bayram Kandemir (56) Karalar Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde bakım çalışması yaptığı sırada bitkin halde yerde yatan tilki yavrusunu gördü.

        Yavruyu kendine getirmek için su vermek isteyen Kandemir, çevresinde su koyacak kap bulamayınca poşet geçirdiği ayakkabısının iç kısmını hazne olarak kullandı. Kandemir, buraya doldurduğu suyu dahi içmekte zorlanan tilki yavrusuna birkaç defa eliyle yardımcı olmaya çalıştı.

        Kandemir, yavruyla konuşarak ona su içirmeye çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Kandemir, AA muhabirine, "Bahçeye bakıma gitmiştim, o esnada tilki yavrusuyla karşılaştım. Hayvanın susadığını anlayınca ayağımdaki ayakkabıyı çıkararak içine poşet koyduktan sonra su döktüm. Hayvan zaten direkt su içmeye başladı. Daha sonra işime baktım. Ertesi gün tekrar bahçeye gittiğimde tilki yavrusunun orada olmadığını gördüm." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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