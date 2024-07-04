Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kazada Hava, Salih ve Şule Nazlı A, Cemil K. ve Selçuk A. ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çamlıca-Hendek yolu Çağlayan Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 54 AFP 536 plakalı ve 54 AHN 588 plakalı otomobillerle 81 ED 312 plakalı tır çarpıştı.

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