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        GÜNCELLEME - Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:34 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:34
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        D-650 kara yolu Bilecik istikameti Devebağırtan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 tır, 1 panelvan, 2 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil tırın altına girerken, diğeri ise iki tırın arasında sıkıştı. Başka bir tır ise yolu ayıran beton blokları kırarak karşı şeride geçti.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi.

        Kazada, 07 PF 426 plakalı tırın altına giren 54 LL 821 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Burak araçta sıkıştı. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Burak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Diğer araçlarda bulunan 6 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle her iki yönde yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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