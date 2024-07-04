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        Sakaryaspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:29 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:29
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        Sakaryaspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sakaryaspor, Polonyalı kaleci Szumski'yi renklerine bağladı. Szumski ile bu akşam saatlerinde Rüstemler Tesisleri'nde anlaşma sağlandı. Oyuncu, bu geceyi Sakarya'da geçirecek ve yarın sağlık kontrolünden geçecek." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Gökhan İn, "Bu bizim ilk dış transferimiz. Szumski, büyük başarılara imza atmış bir oyuncudur. Kendisine 'Sana Yakup demek istiyorum' dedim. Allah mahcup etmesin." ifadesini kullandı.

        Szumski ise "Ben sadece futbol oynamak istiyorum. Burada her şey iyi, taraftar iyi, stadyum iyi. Her şey çok güzel olacak, buna inanıyorum." açıklamasında bulundu.

        Szumski'nin yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması ve takıma katılması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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