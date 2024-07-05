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        Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:24 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:24
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        Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        D-650 kara yolunun Aşağıkirazca mevkisinde yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu 2 tır, 1 kamyon ve 1 pikapın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada tır sürücülerinden A.Ç. ile yanındaki eşi N.Ç. ve oğlu O.Ç. araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan N.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafiğin bir süre aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.

        Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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