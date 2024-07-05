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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 21 kişiye adli işlem uygulandı

        Sakarya'nın Kocaali, Sapanca, Hendek ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:47 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:47
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 21 kişiye adli işlem uygulandı
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        Sakarya'nın Kocaali, Sapanca, Hendek ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda 4 Temmuz'da Kocaali, Sapanca, Hendek ve Pamukova ilçelerinde KOM, Asayiş, İstihbarat ve JASAT ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 617 kök kenevir, 235 gram esrar, 182 gram sentetik uyuşturucu, 43 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 4 tabanca fişeği, 10 ruhsatsız av tüfeği, 164 av tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 6 kurusıkı tabanca fişeği, 5 cep telefonu ile 2 bin 220 lira para ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında 21 kişiye adli işlem uygulandı.

        ​​​​​​​Öte yandan Kocaali ilçesinde bir şüpheli hakkında olay yerinde görüntü alan jandarmaya ait drona av tüfeğiyle ateş açması nedeniyle "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçundan, bir zanlı hakkında da görevini yapmaya çalışan jandarma personelinin üzerine traktör sürerek hakarette bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından ayrıca soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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