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        AK Parti Söğütlü ve Ferizli İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

        AK Parti Söğütlü ve Ferizli İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:36
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        AK Parti Söğütlü ve Ferizli İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi
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        AK Parti Söğütlü ve Ferizli İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

        Söğütlü Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıya, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci ile partililer katıldı.

        İnci, yaptığı konuşmada, Sakaryalılara hizmet vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

        Alemdar da vatandaşlara hizmet için çalıştıklarını dile getirerek, seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getireceklerini kaydetti.

        Ferizli Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen toplantıya ise AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Serhoş ile partililer katıldı.

        İki toplantıda da gelecek döneme ilişkin yol haritası konuşuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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