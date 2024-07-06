Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Trafik kazasında engelli kalan kadın, takı satarak geçimini sağlıyor

        Malatya'da geçirdiği trafik kazasında engelli kalan ve Sakarya'ya yerleşen Dilek Çimen, el emeği takı ürünlerini satarak geçimini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik kazasında engelli kalan kadın, takı satarak geçimini sağlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da geçirdiği trafik kazasında engelli kalan ve Sakarya'ya yerleşen Dilek Çimen, el emeği takı ürünlerini satarak geçimini sağlıyor.

        Malatya'da 2006'da trafik kazası geçirerek engelli kalan 48 yaşındaki Çimen, aynı yıl eşini kaybetti.

        Daha sonra Sakarya'nın Ferizli ilçesine yerleşen Çimen, Ferizli Halk Eğitim Merkezinde takı tasarımı kursuna katıldı.

        Burada yaptığı takıları satarak geçimini sağlayan Çimen, iki çocuğunu da okuttu.

        Çimen, AA muhabirine, trafik kazasından sonra sol bacağından engelli kaldığını, sağ bacağından ise birçok kez ameliyat edildiğini söyledi.

        Ferizli ilçesine 2007 yılında yerleştiğini aktaran Çimen, "Buraya yerleştiğimde çocuklarımın biri 11, diğeri 5 yaşındaydı. Beraber bir hayat mücadelesine girdik ve Halk Eğitim Merkezine gitmeye başladım." dedi.

        Çimen, yaptığı takıları satarak kızını üniversiteye gönderdiğini dile getirerek, "Tunceli'de İngilizce çevirmenlik okudu, okulu bitirdikten sonra okullarda öğretmenlik yaptı. El işleri yaparak çocuklarımın ikisini de üniversiteye kadar okuttum. Kızımın düğününü yaptım. Bir oğlum var 23 yaşında, onu da üniversitede son sınıfta okutuyorum. 2 çocuğun bütün sorumluluğu sende, hayat bizim için hiç kolay olmadı, kolay da olmayacak." diye konuştu.

        Mücadele ettikten sonra başarılamayacak bir işin olmadığını vurgulayan Çimen, "Hayalim bir iş yeri açıp dışarıya ev yemekleri yapmak. Bütün derdim çocuklarımdı. Çocukları büyütüp okutup bir yerlere getirebilmek. Büyük mücadele, uğraş, emek ve fedakarlıklar istiyor." dedi.

        Kurs eğitmeni Mügey Arman da Çimen'in ayakta alkışlanması gereken bir güce sahip olduğunu belirterek, "Vermiş olduğu mücadeleyle hayata olan bağlılığıyla buradaki birçok insana örnek olmuştur. Hayata sıkı tutunmayı gösteren bir kişilik, bu konuda onu gerçekten tebrik ediyorum. Azmiyle enerjisiyle tutumuyla gerçekten bir kadın olarak güçlü olmanın ne demek olduğunu gösteren bir kişi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        AK Parti Söğütlü ve Ferizli İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirild...
        AK Parti Söğütlü ve Ferizli İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirild...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan UEFA'nın Merih Demira...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan UEFA'nın Merih Demira...
        Sakaryaspor, stoper Salih Dursun'u kadrosuna kattı
        Sakaryaspor, stoper Salih Dursun'u kadrosuna kattı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 21 kişiye adli işlem uygulandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 21 kişiye adli işlem uygulandı
        Sakarya'da 4 araç birbirine girdi; aynı aileden 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da 4 araç birbirine girdi; aynı aileden 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı