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        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:32
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        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
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        Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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