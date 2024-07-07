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        Türkiye-Hollanda maçı, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de dev ekranlardan izlendi

        Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti. Düzce'de düğün merasiminin ardından maçı izlemeye gelen çift, maç sonunda üzüntü yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 00:23 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:23
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        Türkiye-Hollanda maçı, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de dev ekranlardan izlendi
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        Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti. Düzce'de düğün merasiminin ardından maçı izlemeye gelen çift, maç sonunda üzüntü yaşadı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde karşılaşma dolayısıyla iki dev ekran kuruldu.

        Maçı buradaki eski Sakarya Atatürk Stadı'ndan hatıra olarak bırakılan tribünden izleyen vatandaşlar, milli takıma destek verdi.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta belediyenin sahilde kurduğu dev ekranda Türkiye-Hollanda maçını izleyen vatandaşlar, karşılaşma boyunca takıma destekte bulundu.

        Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

        - Karabük

        Karabük Belediyesince Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşların maçı izlemesi için dev ekran kuruldu. Belediye tarafından vatandaşlara çekirdek ikram edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar dev ekrandan maçı izledi.

        - Bartın

        Bartın’da belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda ve İnkumu'da milli maç için dev ekran kuruldu.

        Dev ekranın bulunduğu alan ve çevresinde polislerce geniş güvenlik önlemi alındı.

        - Bolu

        Boku Hükümet Meydanı'nda Türkiye-Hollanda maçı coşkuyla izlendi.

        Bolu Belediyesi tarafından Hükümet Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Belediye ekipleri tarafından seyircilere sandalye ve tabure dağıtıldı.

        Yüzlerini kırmızı-beyaza boyayarak milli takıma olan destek gösteren vatandaşlar, maç boyunca tezahüratta bulundu.

        - Düzce

        Düzce'de vatandaşlar, Türkiye-Hollanda maçını, Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Sosyal Alanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.

        Karşılaşmayı, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve AK Parti Genel Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir vatandaşlarla izledi.

        Milli takım forması giyen bazı vatandaşların bozkurt işareti yaptığı görüldü.

        - Gelinlikle maçı izlemeye geldi

        Düzce'de düğünlerinin ardından Millet Bahçesi'ne gelerek maçı izleyen Celil ve Betülay Çelik, maç sonunda üzüntü yaşadı.

        Gelinlik ve damatlıkları ile maçı izlemeye gelen çift, AA muhabirine, düğünlerini erken biterek milli takımı desteklemeye geldiklerini fakat turu geçememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Damat Celil Çelik, "Temennimiz turu geçmekti. Yarı finale çıkmayı bekliyorduk ama nasip olmadı. Bu bizim mutlu günümüz ve milli takımımızla mutlu olmak istedik. Nasip olmadı." dedi.

        Gelin Betülay Çelik te milli takımın elenmesine çok üzüldüğünü anlatarak, "Düğünü bir an önce bitirip buraya gelmek istedik. Takımımıza destek olmak istedik. Ama olmadı sağlık olsun. Her daim onların yanındayız." diye konuştu.

        - Kocaeli

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de vatandaşlar maçı, Kent Meydanı'na kurulan ekrandan seyretti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından meydana kurulan dev ekrandan maçı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

        Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Vatandaşlar, diğer ilçelerde de meydanlara kurulan dev ekranlarda maçı izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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