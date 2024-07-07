Türkiye-Hollanda maçı, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de dev ekranlardan izlendi

Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti. Düzce'de düğün merasiminin ardından maçı izlemeye gelen çift, maç sonunda üzüntü yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde karşılaşma dolayısıyla iki dev ekran kuruldu.

Maçı buradaki eski Sakarya Atatürk Stadı'ndan hatıra olarak bırakılan tribünden izleyen vatandaşlar, milli takıma destek verdi.

Bolu Belediyesi tarafından Hükümet Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Belediye ekipleri tarafından seyircilere sandalye ve tabure dağıtıldı.

Bartın’da belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda ve İnkumu'da milli maç için dev ekran kuruldu.

Gelinlik ve damatlıkları ile maçı izlemeye gelen çift, AA muhabirine, düğünlerini erken biterek milli takımı desteklemeye geldiklerini fakat turu geçememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Damat Celil Çelik, "Temennimiz turu geçmekti. Yarı finale çıkmayı bekliyorduk ama nasip olmadı. Bu bizim mutlu günümüz ve milli takımımızla mutlu olmak istedik. Nasip olmadı." dedi.

Gelin Betülay Çelik te milli takımın elenmesine çok üzüldüğünü anlatarak, "Düğünü bir an önce bitirip buraya gelmek istedik. Takımımıza destek olmak istedik. Ama olmadı sağlık olsun. Her daim onların yanındayız." diye konuştu.