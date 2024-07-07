Sakarya'nın ihracatı yılın ilk yarısında 3 milyar dolara yaklaştı

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip Sakarya, yılın ilk yarısını yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatla tamamladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ihracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada bulunan Sakarya, ocak-haziran döneminde ülke ihracatına yüzde 2,7 katkı sağladı.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi ve çelik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdüren Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 977 milyon 574 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-haziranda geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 754 milyon 980 bin dolar olan dış satışını yüzde 8,1 artıran Sakarya'dan 143 ülke ve 10 serbest bölgeye ürün gönderildi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentte en çok dış satım ise yüzde 88 ile otomotiv sektöründe yaşandı.

Sakarya'dan 6 ayda 2 milyar 628 milyon 693 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirilirken, bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4'lük artış kaydedildi.

En çok ihracat yapılan ikinci sektör 68 milyon 661 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bunu 48 milyon 132 bin dolarla çelik, 44 milyon 680 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 36 milyon 404 bin dolarla makine ve aksamları, 31 milyon 62 bin dolarla iklimlendirme sanayi takip etti.