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        Sakarya'da nehre giren çocuk boğuldu

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Nehri'ne giren yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 17:24 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:24
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        Sakarya'da nehre giren çocuk boğuldu
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Nehri'ne giren yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

        Arkadaşlarıyla serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren 11 yaşındaki Irak uyruklu Abdullah Qaid Shareef S, bir süre sonra sürüklenmeye başladı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Botla arama yapan AFAD ekipleri, nehre girdiği yerden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunan çocuğu sudan çıkardı.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesinin, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırılacağı öğrenildi.

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