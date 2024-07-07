Sakarya'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Rasimpaşa Mahallesi 6592. Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Yangında dumandan etkilenen Ayhan B. ekiplerce dışarı çıkarılarak Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.