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        Sakaryaspor, kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:00 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:00
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        Sakaryaspor, kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, en son Gaziantep FK'de forma giyen 36 yaşındaki Max Gradel'in kadroya dahil edildiği belirtildi.

        Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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