Sakaryaspor, kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel'i transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, en son Gaziantep FK'de forma giyen 36 yaşındaki Max Gradel'in kadroya dahil edildiği belirtildi.
Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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