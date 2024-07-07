Sakaryaspor, kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, en son Gaziantep FK'de forma giyen 36 yaşındaki Max Gradel'in kadroya dahil edildiği belirtildi.

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