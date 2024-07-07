Sakarya'da yasağa rağmen denize giren 2 kişi boğuldu

Öte yandan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde etkili olan yoğun dalga ve dip akıntısı nedeniyle kaymakamlıklarca denize girilmesi yasaklanmıştı.

Yeni Mahalle'de Karasu Limanı'nın batı kısmında da bir kişinin dalgalara kapıldığı ihbarı alan ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

Caner İ'nin bulunması için dalgıçların su altından, cankurtaran ve sahil güvenlik ekiplerinin jet ski ve botlarla su yüzeyinden yürüttüğü çalışmalara dron ile havadan destek verildi.

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