Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 1750 rakımlı yaylada maraton koşusu düzenlendi

        Sakarya'daki Dikmen Yaylası'nda Türkiye Koşuyor Platformunun öncülüğünde Ultra Trail Maraton Koşusu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 22:49 Güncelleme: 07.07.2024 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 1750 rakımlı yaylada maraton koşusu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'daki Dikmen Yaylası'nda Türkiye Koşuyor Platformunun öncülüğünde Ultra Trail Maraton Koşusu gerçekleştirildi.

        Hendek ilçesindeki 1750 rakımlı yaylada Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden farklı yaş gruplarından 500 sporcu katıldı.

        Koşuda, katılımcılar 12 ve 28 kilometrelik iki parkurda koştu.

        Etkinliğin organizatörü Gülseren Parlakoğlu, ilki gerçekleştirilen koşuyu düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

        Sporcuların etkinlikten keyif aldığını aktaran Parlakoğlu, "Yarışmalar çok iyi geçti. Bu da bizi çok mutlu etti. 20 yaşından tutun 79 yaşına kadar yarışmaya giren sporcularımız oldu." dedi.

        Zonguldak Devrek'ten gelen emekli öğretmen 77 yaşındaki Emin Harput da yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Dikmen Yaylası'nın insanları bizlere çok iyi davrandı, bizler de çok memnun kaldık. Burada gerçekten harika bir doğa var. Koşmakta hiç zorlanmadım, çok da iyi geçti. Hava da çok iyiydi." diye konuştu.

        İstanbul'dan katılan 79 yaşındaki Ahmet Tutkun ise her yıl farklı yarışmalara katıldığını, bu yıl da Sakarya'ya geldiğini kaydetti.

        Yarışların 12 kilometre kategorisinde birinci olan beden eğitimi öğretmeni Ayşe Gül Çenik, güzel bir organizasyon yapıldığını vurgulayarak, "Parkur olarak da çok güzeldi. Tabii zorlandığım yokuşlar oldu, hava da sıcaktı ama yarış benim için iyi geçti. Antrenmanlıydım, yarışmaya hazırlandım. Emeği olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Yarışların 28 kilometre kategorisinde birinci olan sporcu Celal Yardımcı, "Parkur, yağmurlu, çamurlu bir şekilde patika bir yoldu. Evet bizi zorladı. Ama en güzel dereceyi kazanarak çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa'da bu kez sol ittifak ilk sırada
        Fransa'da bu kez sol ittifak ilk sırada
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        Karasu'da dalgalara kapılan 2 kişi boğuldu
        Karasu'da dalgalara kapılan 2 kişi boğuldu
        Sakarya'da yasağa rağmen denize giren 2 kişi boğuldu
        Sakarya'da yasağa rağmen denize giren 2 kişi boğuldu
        Sakaryaspor, kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı
        Sakaryaspor, kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı
        Sakarya'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Sakarya'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        11 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu
        11 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu
        Sakarya'da nehre giren çocuk boğuldu
        Sakarya'da nehre giren çocuk boğuldu