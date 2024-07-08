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        Sakarya'da kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile çarpışması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motosiklet sürücüsü Mehmet Harun Deniz'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 17:47 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:47
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        Sakarya'da kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile çarpışması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motosiklet sürücüsü Mehmet Harun Deniz'in cenazesi toprağa verildi.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Deniz'in cenazesi, Akyazı ilçesindeki Fatih Camisi'ne getirildi.

        Deniz'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

        Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde 1 Temmuz'da, Mehmet Harun Deniz idaresindeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet, Karaçalılık Mahallesi girişinde M.K. yönetimindeki 54 S 1730 plakalı servis minibüsüyle çarpışmış, savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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