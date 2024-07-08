Serdivan Belediyesi yaz spor okulları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine çocuklar ve aileleri katıldı.

Ücretsiz spor eğitimi sağlamak amacıyla düzenlenen yaz okulunda 8-15 yaş arası çocuklara, futbol, voleybol, basketbol ve jimnastik branşlarında eğitim imkanı sunuluyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, sporun temel prensiplerini öğrenmenin yanı sıra takım çalışması, disiplin ve fair-play gibi önemli değerleri kazanma imkanı da bulacak.