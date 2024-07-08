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        Serdivan Belediyesi yaz spor okulları başladı

        Serdivan Belediyesi yaz spor okulları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:52 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:52
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        Serdivan Belediyesi yaz spor okulları başladı
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        Serdivan Belediyesi yaz spor okulları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine çocuklar ve aileleri katıldı.

        Ücretsiz spor eğitimi sağlamak amacıyla düzenlenen yaz okulunda 8-15 yaş arası çocuklara, futbol, voleybol, basketbol ve jimnastik branşlarında eğitim imkanı sunuluyor.

        Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, sporun temel prensiplerini öğrenmenin yanı sıra takım çalışması, disiplin ve fair-play gibi önemli değerleri kazanma imkanı da bulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik edeceklerini belirterek, "Bu kapsamda düzenleyeceğimiz yaz spor okullarından evlatlarımız ücretsiz faydalanabilecek. Evlatlarımızı tüm olumsuzluklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize ücretsiz yaz spor okullarımızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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