Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında sanıkların yargılanması sürdü

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Söz alan sanıklar ile taraf avukatları, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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