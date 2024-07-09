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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan Maden Deresi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:45 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:45
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
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        Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan Maden Deresi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2019'da "nitelikli doğal koruma alanı" olarak ilan edilen Maden Deresi'nde kapsamlı çalışma yapıldığı bildirildi.

        Şelalesi, doğal mağaraları, piknik alanları, patikalar ve yürüyüş alanlarıyla ilgi gören ve her yıl binlerce misafiri ağırlayan Maden Deresi'nde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının ziyaretçilere güvenlik riski oluşturan bölgeler üzerinde çalışma yaptığı aktarılan açıklamada, doğal alan girişindeki 500 metrelik bölümde güvenlik seviyesinin artırıldığı, 120 metrelik çelik konstrüksiyon merdivenin imalatının tamamlandığı ifade edildi.

        Ayrıca yaklaşık 1,5 kilometrelik alana da çelik konstrüksiyon yürüyüş alanı inşa edildiği belirtilen açıklamada, alanın yüksek bölümünde seyir terası da hazırlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, çalışmaların iskelet kısımlarının tamamlanmasıyla yüzde 80 seviyesine ulaştığı bilgisi paylaşılarak, "Çalışma, bu alanların üzerine yapılacak ahşap kaplamayla sona erecek. Sakarya'mızın turizmine katkı sunmak, doğal cennet niteliğindeki bölgeleri vatandaşımızın istifadesine sunmak için gayretle çalışıyor ve yeni projeler üretiyoruz. Yeşili, mavisi, eşsiz tabiatıyla şehrin göz bebeği olan Maden Deresi tamamlamak üzere olduğumuz projeyle bambaşka bir iklime kavuşacak." ifadelerine yer verildi.

        - 1. Cadde'de yol çalışmasında sona gelindi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan'da artan trafik yükünü hafifletmek için açılan 1. Cadde güzergahında dolgu ve mekanik malzeme seriminin gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni arterlerin de kent ulaşımına kazandırıldığı aktarılarak, "Bu kapsamda Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden başlayacak alternatif bir güzergah için hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, özellikle Yazlık, AVM'ler ve Eski Kazımpaşa Caddesi bölgesindeki trafik yükünü azaltmak için 1. Cadde projesine hızla başladı. Proje hizmete açıldığında Serdivan'da bir süre önce Aralık bölgesine doğru uzatılan 1. Cadde'ye (aynı isimde olan cadde) paralel şekilde trafik yükünü azaltacak. Serdivan'da AVM'ler, Çark Caddesi, Yıldız Mahallesi ve Yazlık'ta oluşan trafik yükü hafifleyecek. Şehrimizdeki caddelerde sürdürdüğümüz dönüşüm çalışmalarının yanı sıra şehrimize yeni ulaşım hatları kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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