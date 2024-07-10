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        Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı

        Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:55 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:55
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        Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı
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        Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

        Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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