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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otobüs ve tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde otobüs ve tırın karıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:43
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otobüs ve tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde otobüs ve tırın karıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen F.A idaresindeki 34 CYN 144 plakalı yolcu otobüsü, Akyazı ilçesi Düzyazı Mahallesi mevkisinde İ.Ç'nin kullandığı 41 AEL 111 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Sakarya Arama Kurtarma Timi (SAKTİM) ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüsün yedek şoförü C.K. sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        Otobüste bulunan yolcular ise bölgedeki dinlenme tesisine götürüldü.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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