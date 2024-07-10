Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otobüs ve tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde otobüs ve tırın karıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde otobüs ve tırın karıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen F.A idaresindeki 34 CYN 144 plakalı yolcu otobüsü, Akyazı ilçesi Düzyazı Mahallesi mevkisinde İ.Ç'nin kullandığı 41 AEL 111 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Sakarya Arama Kurtarma Timi (SAKTİM) ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüsün yedek şoförü C.K. sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Otobüste bulunan yolcular ise bölgedeki dinlenme tesisine götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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