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        Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:34
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        Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Başpınar Mahallesi pazar yeri yakınlarında gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali D. (18), A.Y. (18), A.C.D. (17) ve E.Ü. (18) bıçakla yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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