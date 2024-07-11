Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başpınar Mahallesi pazar yeri yakınlarında gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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