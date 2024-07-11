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        Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

        Sakarya'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler yad edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:49
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        Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı
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        Sakarya'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler yad edildi.

        AK Parti İl Başkanlığınca Adapazarı ilçesindeki Bosna Anıtı'nda düzenlenen anma programında konuşan İl Başkanı Yunus Tever, Boşnakların 29 yıl önce Srebrenitsa'da maruz kaldıkları soykırımı kalplerinin en derinliklerinde hissettiklerini söyledi.

        11 Temmuz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak ilan edildiğini dile getiren Tever, "İnsanlık tarihinin en kara lekelerinden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm Boşnak kardeşlerimize en içten taziyelerimizi sunuyoruz." dedi.

        Tever, şöyle konuştu:

        "Soykırımcılar kadın, erkek, çocuk, genç yaşlı demeden bütün bir halkı yok etmek için o gün oradaydılar. Binlerce insan Birleşmiş Milletlerin koruması altındayken Avrupa'nın tam ortasında katledildi. Büyük bir acıyla hatırladığımız bu katliamdan sonra yaşananlar ise insanlığın ders çıkarmak konusunda ne kadar yetersiz olduğunu bizlere gösterdi. Bilinen rakamla 8 bin 372 insanın vahşice katledilmesiyle sonuçlanan bu elim olayı unutmamak adına bugün buradayız."

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Tever, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar 15 bin çocuk acımasızca katledildi. Çoğu kadın ve sivil 35 bin Filistinli kardeşimiz şehit edildi, 80 bini yaralandı. Yaklaşık 2 milyon insan evinden, yurdundan göçe zorlandı. Öyle sahnelere şahitlik ediyoruz ki anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Savaşta dahi dokunulmaz olan hastaneler, ibadethaneler, okullar, sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırılıyor. İnsan hak ve hürriyetlerine dair ne kadar ilke, kural, çizgi varsa hepsi dünyanın gözleri önünde ayaklar altına alınıyor. Bu vesileyle Rabbimden, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere Arakan, Doğu Türkistan'da yaşanan zulmün bir an evvel sona ermesini ve Müslüman kardeşlerimizi feraha ulaştırmasını niyaz ediyorum."

        Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Behiye Çark da Srebrenitsa'da yaşanan katliamda 8 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

        Daha sonra katılımcılar, dua edilmesinin ardından anıta karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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