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        Sakarya'da alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangında güneş panelleri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:24 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:24
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        Sakarya'da alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangında güneş panelleri zarar gördü.

        Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatıdaki güneş panellerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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