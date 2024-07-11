Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Genç Atölye'de öğrencilere çini ve rika yazımı öğretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6.'sı düzenlenen Genç Atölye'de eğitimler bilgiyle sanatla ve eğlenceyle geçiyor.

15 ve 21 yaş aralığındaki gençlerin yaz boyunca keyifli vakit geçirdiği atölyelerde yetenekler ön plana çıkıyor.

Geziden, konferansa ve söyleşiye, geleneksel sanatlardan tarihe ve sinemaya kadar birçok etkinliğin düzenlendiği Genç Atölye'nin son dersi çini seramik ve rika yazımı denemeleriyle geçti.

Büyükşehir Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nin misafir ettiği atölye öğrencileri, çini sanatını canlandırdı, rika yazımı konusunda eğitimler aldı. - Engelli bireylere yüzme kursu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaz Okulu kapsamında yüzme kursları düzenleniyor. Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) Engelsiz Yaz Okulu'na katılan engelli bireyler eğlenirken öğreniyor, sosyal yaşamın her zaman merkezinde yer alıyor. Yaz okulu kapsamında engelli bireylere Erenler Gençlik Merkezi Yüzme Havuzu'nda yüzme kursu veriliyor. Kurslar, 6 hafta boyunca devam edecek.