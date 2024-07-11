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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Genç Atölye'de öğrencilere çini ve rika yazımı öğretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:51 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:51
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Genç Atölye'de öğrencilere çini ve rika yazımı öğretiyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6.'sı düzenlenen Genç Atölye'de eğitimler bilgiyle sanatla ve eğlenceyle geçiyor.

        15 ve 21 yaş aralığındaki gençlerin yaz boyunca keyifli vakit geçirdiği atölyelerde yetenekler ön plana çıkıyor.

        Geziden, konferansa ve söyleşiye, geleneksel sanatlardan tarihe ve sinemaya kadar birçok etkinliğin düzenlendiği Genç Atölye'nin son dersi çini seramik ve rika yazımı denemeleriyle geçti.

        Büyükşehir Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nin misafir ettiği atölye öğrencileri, çini sanatını canlandırdı, rika yazımı konusunda eğitimler aldı.

        - Engelli bireylere yüzme kursu

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaz Okulu kapsamında yüzme kursları düzenleniyor.

        Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) Engelsiz Yaz Okulu'na katılan engelli bireyler eğlenirken öğreniyor, sosyal yaşamın her zaman merkezinde yer alıyor.

        Yaz okulu kapsamında engelli bireylere Erenler Gençlik Merkezi Yüzme Havuzu'nda yüzme kursu veriliyor. Kurslar, 6 hafta boyunca devam edecek.

        Engelli bireylere yönelik yaz okulunda her hafta farklı alanlarda eğitim veriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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