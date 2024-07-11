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        Sakaryaspor, Emre Demir'in bonservisini kiraladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Emre Demir'in bonservisini 1 yıllığına kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:50 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:55
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        Sakaryaspor, Emre Demir'in bonservisini kiraladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Emre Demir'in bonservisini 1 yıllığına kiraladı.

        Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda düzenlenen törende Demir, kendisini yeşil-siyahlı takıma 1 yıllığına bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

        Kayserispor altyapısından A takıma yükselen genç futbolcu, 2022 sezonunda Barcelona'ya transfer oldu.

        Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda renklerine bağladığı Demir, Samsunspor ve Ümraniyespor'da da kiralık forma giydi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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