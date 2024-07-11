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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu, Ferizli, Hendek ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 22:14 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:14
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
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        Sakarya'nın Karasu, Ferizli, Hendek ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 9-10 Temmuz'da Karasu, Ferizli, Hendek ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 7 şüphelinin ev ve iş yerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, makinalı tabanca, 250 kalaşnikof fişeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 6 şarjör, 289 fişek, 700 gram sentetik uyuşturucu, 148 kök kenevir, 1 kilo 600 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        2 zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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