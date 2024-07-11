Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
Sakarya'nın Karasu, Ferizli, Hendek ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu, Ferizli, Hendek ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 9-10 Temmuz'da Karasu, Ferizli, Hendek ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 7 şüphelinin ev ve iş yerinde arama yapıldı.
Aramalarda, makinalı tabanca, 250 kalaşnikof fişeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 6 şarjör, 289 fişek, 700 gram sentetik uyuşturucu, 148 kök kenevir, 1 kilo 600 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
2 zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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